DEM Partili Bakırhan’dan şaşırtan İmamoğlu göndermesi

T24’e açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, İmamoğlu üzerinden yaptığı şaşırtıcı açıklamada, “Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak” dedi.

CHP’Lİ BELEDİYELERE OPERASYON… AÇILIM TİYATROSU

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP’li belediyelere ardı ardına operasyonlar devam etti. Bu süreçte DEM, AKP ve CHP arasında yeni açılım tiyatrosu sahnelendi. Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ dediği bebek katili Öcalan’ın fesih çağrısıyla ilk perde başladı. İkinci perde terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve son perde silahların yakılması ile devam etti.

İTTİFAK SORULARINI YANITLADI

Erdoğan’ın bu süreç içerisinde DEM-AKP-MHP ortaklığı ve birlikteliği açıklaması ittifak sorularını akıllara getirmişti. T24’e konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, ittifak sorularına DEM Parti’nin hiçbir ittifakla bütünleşmediğini belirterek, “2019’da CHP’yle bütünleşmediysek, bugün de iktidar blokuyla bütünleşmiyoruz” ifadelerini kullandı.

MASADA CHP OLURSA BELKİ DE İMAMOĞLU DIŞARIDA OLACAK

Bakırhan, İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin şaşırtan bir çıkışta bulunarak, “Sayın İmamoğlu'na şunu söylemek isterim. İçeride olmasının sebebi kendi çeperimizden bakmamızdır. Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak” dedi.