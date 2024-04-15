DEM Partili belediyeye tepki gösteren şahıs eşyalarını ateşe verdi

İddialara göre, daha önce AK Partili belediye yönetimi tarafından yapılan denetimlerde Erkan Kandemir’e ait dükkanın depreme dayanıksız olduğu belirlenmişti.

Belediye, bu durumu gidermek amacıyla Kandemir'e yaklaşık bir yıl önce Kent Meydanı'nda bulunan geçici bir yer tahsis etmişti.

Ancak son yapılan seçimlerde belediye DEM Parti'ye geçti ve yeni yönetim tarafından yapılan denetimlerde Kandemir'in eşyaları dışarı atıldı.

Bu durum üzerine sinir krizi geçiren Kandemir, 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangını söndürdü ve yaralı şahsı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.