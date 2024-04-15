Yapıchem Kimya TKYD Üyesi Oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yapıchem Kimya TKYD Üyesi Oldu
Beton, çimento ve inşaat sektörlerine özel katkı kimyasalları üreten Yapıchem Kimya, kurumsal yönetimin yaygınlaştırılması misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesi oldu.

Yapıchem Kimya, Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin üyesi oldu.

Şirketin Genel Müdürü Pınar Arıcan Bayramiçli, kurumsal yapılanmanın şirketin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. "Aile şirketi olarak, müşteri memnuniyetini artırma ve sürekli büyüme hedefimiz doğrultusunda, iş süreçlerimizi yenilikçi bir perspektifle yeniden şekillendiriyoruz," dedi.

Arıcan Bayramiçli, TKYD üyeliğinin Yapıchem'e yeni bakış açıları kazandıracağını ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmada destek olacağını vurguladı.

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