DEM Partililer alarma geçti "Emrimiz olur" dedi. Talimatı bebek katili İmralı'dan verdi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Partililer alarma geçti "Emrimiz olur" dedi. Talimatı bebek katili İmralı'dan verdi...

Nefes gazetesi parlamento muhabirleri Mahmut Aydın ve Tarık Işık, bebek katili Öcalan’ın DEM Parti’ye isim değişikliği önerisini verdiğini “Duvarların Dili Olsa” köşesinden duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, örgütü lağvettiğini açıklasın çağrısıyla başlayan yeni açılım süreci son olarak terör örgütü PKK’nın silahları yakma tiyatrosuyla devam etti.

DEM İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ALDI

Süreç devam ederken DEM Parti’nin flaş bir karar alarak isim değişikliğine gideceği öne sürülmüştü. Daha önce HDP’nin kapatılmasının ardından DEM Parti şeklinde yeniden siyasete girmişlerdi. İddiaya göre “Terörsüz Türkiye” sürecinin başlamasından sonra kurultaya giderek adını ve amblemini değiştirme kararı aldı. Partinin yeni isminin ise Demokratik Cumhuriyet Partisi olacağı öne sürüldü.

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BEBEK KATİLİ ÖNERİYİ VERMİŞ

Nefes gazetesi parlamento muhabirleri Mahmut Aydın ve Tarık Işık’ın özel haberine göre; İsim değişikliği önerisinin bebek katili Öcalan’dan geldiği belirtiliyor. Kurultayda “sol bileşenler” olarak bilinen sol-sosyalist partilerden gelenlerin “sürece karşı çıktıkları” gerekçesiyle tasfiye edileceği de Ankara’da konuşulanlar arasında yer aldığı aktarıldı.

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DEM heyeti dün İmralı’ya giderek bebek katili Öcalan ile Meclis komisyonu ve siyasi parti görüşmelerin detayı dışında isim değişikliği konusunun da konuşulduğu öne sürülmüştü.

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