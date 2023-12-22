DEM Parti'nin İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı rakip belli oldu

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde partilerin adaylarının kim olacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Aday adaylığı başvurularını 25 Aralık'a kadar uzatan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin de (DEM Parti) adayının belli olduğu iddia edildi.

DEM PARTİ ADAYLIK İÇİN ZANA'YI DÜŞÜNÜYOR

Duvar'da yer alan habere göre, Leyla Zana’yı partisinden aday göstermek isteyen DEM Parti’nin Zana için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni düşündüğü öne sürüldü. Zana'nın gelen tekliflere şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.

DEM Parti yöneticilerinin önümüzdeki günlerde Leyla Zana ile bir kez daha görüşeceği ifade edildi.

2018’DE VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Zana’nın dokunulmazlığı Ocak 2018'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili iken devamsızlıktan düşürülmüştü. Zana'nın ayrıca, 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri Genel Kurulun 212 birleşimine katılmadığı tespit edilmişti.

1991'de Meclis'te ilk kez Kürtçe yemin eden Leyla Zana, 1994 yılında "örgüt üyeliği" suçundan yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2004 yılında serbest bırakılan Zana, 2011'de Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilerek yeniden Meclis'e girmeyi başarmıştı. Siyasi yasağının sona ermesinin ardından Zana 2015 yılında yeniden HDP'ye katılmıştı.

Zana, siyaseti bırakıp Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Bahçe köyünde inzivaya çekilmişti.