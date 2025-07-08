DEM Parti’nin Öcalan için Erdoğan’dan istediği şey ortaya çıktı! Flaş iddia

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısından sonra başlayan süreçte, örgütün önümüzdeki günlerde silah bırakması bekleniyor.

Süreç kapsamında dün DEM Parti ve Erdoğan arasında önemli bir görüşme yapıldı. DEM Parti İmralı Heyeti'nde bulunan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

DEM HEYETİNDEN ERDOĞAN'A ÖCALAN TALEBİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, DEM Parti İmralı heyetinin, yapılan görüşmede Erdoğan’dan bir isteği olduğu iddia edildi. Buna göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, sadece DEM heyetinin değil, akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de bebek katili Öcalan’ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan’a ilettikleri ifade edildi.