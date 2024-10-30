DEM Partisi de İstanbul'da toplanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Partisi de İstanbul'da toplanıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi. DEM Partisi sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edilmişti. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığı yönündeki iddialar gündeme geldi.

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DEM Parti yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı. DEM yaptığı açıklamada,

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız!

Yarın, Eş Genel Başkanlarımız, MYK Üyelerimiz ve Milletvekillerimizle birlikte İstanbul’da olacağız. Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız" denildi.

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