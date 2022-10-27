55 milyon kişiyi ve ailesini yakından ilgilendiriyor

"European Heart Journal" tıp dergisinde bir araştırma yayımlandı. Araştırmanın konusu demans ile ilgili. bilim insanları kan basıncı ile demans arasındaki bağlantıya ilişkin yaptıkları çalışmanın ayrıntılarını paylaştı. Uzmanlar araştırma kapsamında, 20 ülke ve bölgeden, yaşları ortalama 69 yaşında ve demans öyküleri olan 28 bin kişiyi inceleme altına aldı. Denekler tam 4 yıl gözlem altında tutuldu ve analizleri yapıldı.

Araştırmacılar, kan basıncını düşürmenin, demans riskini azaltmada önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaştı. George Küresel Sağlık Enstitüsü Küresel Beyin Sağlığı Biriminden Dr. Ruth Peters, bir açıklama yaparak şunları duyurdu:

"Çalışmanın sonuçları, hangi tür tedavinin kullanıldığına bakılmaksızın, kan basıncının düşürülmesi ile daha düşük demans riski arasında büyük ölçüde doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor."

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise , dünya genelinde demansla yaşayan 55 milyona yakın insan bulunuyor.

Demans günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nitelenen nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor.

AA