DEM'den Bahçeli'ye görüşme cevabı: DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesini istemişti...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin 'DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesi' çıkışına yanıt verdi. Bakırhan, "İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız" dedi. DEM Parti'nin saat 14'te yapacağı söylenen başvuru jet hızıyla gerçekleşti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz." ifadeleri dikkat çekmişti. Ardından yerinde kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara'ya Bahçeli'nin yanına gittiği iddia edilmişti. Ancak iddia Türk, tarafından yalanlandı.

DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesini istedi, Ankara hareketlendi: Ahmet Türk ve Bahçeli'den ilk açıklamalar geldi

BAKIRHAN: İMRALI'YA GİTMEK İÇİN ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPACAĞIZ

Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacağız" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'NİN İMRALI BAŞVURUSU BAKANLIK'TA

Son gelen bilgilerde ise DEM Parti'nin saat 14'te yapacağı söylenen başvuru jet hızıyla gerçekleşti. İmralı'ya görüşme başvurusu Adalet Bakanlığı'na iletildi.