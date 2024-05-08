DEM'e silahlı saldırı

Saldırı sonucunda, parti binasının camlarına toplamda 14 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Birecik'te gerçekleşen olayda, DEM Parti'nin ilçe binasına ateş açıldığı rapor edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, binanın camlarına 14 mermi isabet ettiğini tespit etti ve şüpheli veya şüphelilerin bulunup yakalanması için operasyonlar başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, durumun dikkatle izlendiğini bildirdi.

Açıklamada, "Birecik ilçemizde 08.05.2024 tarihinde gece saat 03.00 civarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi'nde bulunan DEM Parti ilçe binasına ateş açılması olayı tespit edilmiş, saldırganın kimliğinin saptanması ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup, konu Valiliğimizce yakından izlenmektedir" ifadelerine yer verildi.