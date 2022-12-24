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Demet Akalın, Survivor 2023 kadrosunu beğenmedi: Gerçek Survivor ne zaman?

Demet Akalın, Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosuna dahil olan 6 sosyal medya fenomeninin adını açıklayan Acun Ilıcalı'nın paylaşımına sessiz kalamadı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:21
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Demet Akalın Acun Ilıcalının açıklamaya başladığı Survivor 2023 kadrosunu beğenmedi

Demet Akalın, Survivor 2023 kadrosunu beğenmedi: Gerçek Survivor ne zaman?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 için geri sayım başladı. Sosyal medya hesabından sık sık yarışmacıların isimlerini duyuran Acun Ilıcalı, son olarak sosyal medya fenomenleri Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu. Ilıcalı'nın açıkladığı isimleri duyan Demet Akalın ise sessiz kalamadı.

Demet Akalın, Survivor 2023 kadrosunu beğenmedi: Gerçek Survivor ne zaman?

Demet Akalın, Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosuna dahil olan 6 sosyal medya fenomeninin adını açıklayan Acun Ilıcalı'nın paylaşımına sessiz kalamadı. Yeni sezon kadrosunu beğenmeyen Akalın, 8 yaşındaki kızından bahsederek "Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca Hira izler" ifadelerini kullandı.

KADRO OLUŞMAYA BAŞLADI

Survivor 2023'ün kadrosunda açıklanan isimleri ise şu şekilde; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken,Yüsuf Güney, Zeynep Akan,Seçkin Piriler ve Cansu Tuman, Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan. Yarışmanın yeni sezon tarihi ise henüz bilinmiyor.

 

 

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