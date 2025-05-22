Demet Akalın Bodrum esnafına isyan etti! İki kişilik kahvaltıya ödediği parayı paylaştı

Tatil cenneti Bodrum, yine fahiş fiyat tartışmalarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından kahvaltı için ödediği ücrete isyan etti.

ESNAFA SİTEMDE BULUNDU

Bir adet lahmacun fiyatının 2 bin 200 TL'ye kadar yükseldiği gündemdeyken bugün Bodrum'a giden şarkıcı Demet Akalın, iki kişilik kahvaltıya ödediği parayı paylaşarak geçen gün "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz" diyen esnafa sitem etti.

“İMDADIMIZA YETİŞECEK BİR HIZIR BEKLİYORUZ"

Akalın "İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi" dedi.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Sabahattin Duman geçen günlerde "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz" diyerek yaşadıkları durgunluğu dile getirmişti.