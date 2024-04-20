Demet Akalın Survivor’da eleme konseyi düzenledi. Elenen isim bakın kim oldu?

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Demet Akalın Survivor’da eleme konseyi düzenledi. Elenen isim bakın kim oldu?
Survivor All Star’da Yaman’ın elenmesinin ardından birleşme partisine katılacak isimler belli oldu. Yarışmacılara sürpriz yapmak isteyen Acun Ilıcalı, partiye Demet Akalın’ı davet etti.

Survivor All Star 2024’te son olarak elenen yarışmacı Yaman oldu. Bu elemeyle birlikte adada kalan yarışmacılar birleşme partisine katılma hakkı kazandılar.

Pazar günü ekrana gelecek birleşme partisi için Acun Ilıcalı ünlü şarkıcı Demet Akalın’ı Dominik Cumhuriyeti’nde misafir etti.

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Partide şarkı söyleyecek olan Akalın, oraya gitmişken eğlenmeyi de unutmadı.

Ada konseyinin çekildiği alanda eleme konseyi düzenleyen ünlü şarkıcı, yaptığı konseyde orada kendisine eşlik eden kocası Okan Kurt’u eledi.

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Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Akalın, kocasına “Bavullarımızı İstanbul’da unuttuğun için” diyerek elenme nedenini açıkladı. Akalın’ın bu esprili paylaşımı izleyenleri güldürdü.

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İşte Demet Akalın'ın Survivor paylaşımları:

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pazar-gunu-kacirmayin-survivor-maceramiz-pazartesi-gel-konusalimda-olucakbu-guzel-macera-icin-acun-ilicali-ve-acun-medyaya-ve-imdadima-yetisen-guzel-caglama-tesekkurler-1.jpg

pazar-gunu-kacirmayin-survivor-maceramiz-pazartesi-gel-konusalimda-olucakbu-guzel-macera-icin-acun-ilicali-ve-acun-medyaya-ve-imdadima-yetisen-guzel-caglama-tesekkurler-2.jpg

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