Demet Akalın yüzüğünü çıkardı. "Evi sildim süpürdüm"

Evinde televizyon izleyip yorumlarda bulunan Demet Akalın, yaptığı paylaşımın ardından kendisine yapılan yoruma yanıt vermek için video çekti. Akalın, takipçileriyle ev temizliğini kendisinin yaptığını söyledi.

Demet Akalın yüzüğünü çıkardı. "Evi sildim süpürdüm"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik hayatına dahil eden Demet Akalın, bu defa esprili bir video ile sevenlerinin karşısına çıktı.

İki hafta boyunca planlanan konserlerini iptal ettiğini söyleyen Demet Akalın, evinde televizyon izlerken çektiği bir video ile hem kendisine 'yaşlı' diyen arkadaşına yanıt verdi hem de ev temizliğini yaptığını açıkladı.

Evinin koltuğunda dinlenirken çektiği videosunda Demet Akalın şu ifadeleri kullandı:

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"Birol aradı 'televizyonla konuşuyorsun yaşlılar gibi' dedi. Ne alakası var dinleniyorum işte ne güzel!

Bütün kış bunun hayalini kurdum.

İki hafta konserlerimi iptal ettim kızımın arkadaşları kendi arkadaşlarım... Yarın onların tatili başlıyor, bekliyorum. İnanır mısınız yüzüğümü çıkardım evi sildim süpürdüm ben"

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