Demet Akalın'ın başı dertte. Soluğu savcılıkta aldı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kişisel verilerini ifşa edildiği gerekçesiyle soluğu savcılıkta aldı. Tehdit ve şantaja uğradığını söyleyen şarkıcının şikayeti üzerine 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Demet Akalın'ın başı dertte. Soluğu savcılıkta aldı

Editör: Murat ÖZTÜRK

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın başı tanımadığı kişilerle dertte! Akalın, geçen ocak ayında bilmediği numaralardan ısrarlı telefonlar almaya başladı.

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Bu kişilerin bilişim sistemlerini kullanarak kişisel verilerini ifşa ettiğini söyleyen şarkıcı, soluğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Akalın, "Telefonda tehdit ve şantaja uğradım" dedi.

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Sabah'ın haberine göre, Savcılık, Akalın'ın şikayeti üzerine kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirip yaymak, kişilerin huzur ve sükununu bozmak, şantaj ve tehdit olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlattı.

Bilişim yoluyla işlenen suçların şikayetçinin yerleşim yerinde takip edildiğini belirten savcılık, dosyayı Akalın'ın ikamet yeri nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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