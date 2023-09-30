Demet Akbağ uzun bir aradan sonra imzayı attı. Hayranları heyecanla bekliyordu

Usta oyuncu Demet Akbağ ekranlara dönüyor. Son olarak Akrep dizisinde 'Perihan' rolünü canlandıran Akbağ'ın yeni projesi belli oldu. Akrep dizisinin ardından "Demet Akbağ ile Güldürme Beni" programını sunan ünlü isim bu kez bir dizide rol alacak.

Demet Akbağ uzun bir aradan sonra imzayı attı. Hayranları heyecanla bekliyordu

Ekranların sevilen oyuncusu Demet Akbağ'ın yeni dizisi belli oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü isim Show TV'nin yeni projesi 'Sandık Kokusu' ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Akbağ, dizide Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi oyuncular ile beraber rol alacak.

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Anne ve kız ilişkisine odaklanan Sandık Kokusu'nda netlik kazanan ilk isimlerden biri de Özge Özpirinçci olmuştu. Özpirinçci, Karsu karakterine hayat verecek.

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Demet Akbağ ise Karsu’nun annesi Filiz’e hayat verecek. Karsu ile Filiz’in arasında çok büyük bir kriz yaşanacağı biliniyor.

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