Demet Evgar hayranlarını korkuttu! Törene tekerlekli sandalye ile geldi

Show TV'nin izlenme rekorlar kıran dizisi "Bahar"ın başrol oyuncusu Demet Evgar, Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenen Elle Style Awards gecesine tekerlekli sandalye ve bastonla katıldı.

Yürekleri ağızlara getiren ünlü oyuncunun ayağının kırıldığı düşünüldü. Ödül gecesine girmeden önce muhabirler tarafından görüntülenen Demet Evgar, "Ayağım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" dedi.

Ünlü oyuncu daha sonra sosyal medya hesabından bastonuyla fotoğrafını paylaşarak "Beni ayakta tutan bastonuma teşekkür ederim" notunu düştü.

Set ekibiyle yaşadığı kavgalarla gündeme gelen Demet Evgar, iddiaları yalanlayarak ekibine teşekkür etti ve aralarında bir sorun olmadığını vurguladı.