Demet Evgar Kızıl Goncalar setine gitti. Nedeni ortaya çıktı

43 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Evgar 3 yıl aranın ardından Bahar dizisiyle ekranlara dönüş yapmıştı.

Kızıl Goncalar setini ziyaret eden Demet Evgar, setten oyuncularla bir karesini paylaşmış ve bu paylaşım Demet Evgar’ın haftalık reytinglerde en büyük rakibi olan Kızıl Goncalar dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı iddialarını ortaya çıkarmıştı. Fakat işin aslı başka çıktı.

Demet Evgar’ın Kızıl Goncalar dizisinde Hasna karakterine hayat veren yakın arkadaşı Selen Öztürk’ü ziyaret etmek için Kızıl Goncalar setine gittiği öğrenildi.