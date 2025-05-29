Demet Evgar'ın oryantal dansı geceye damga vurdu! Kendini tutamayıp coştukça coştu

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi 48. bölümüyle final yaptı. Sezonun yorgunluğunu dizi ekibi kendi aralarında organize ettikleri bir gece ile kutladı.

DEMET EVGAR COŞTUKÇA COŞTU

Ekibin eğlence gecesine Demet Evgar'ın dans performansı damga vurdu. Bülent Ersoy'un 'Ümit Hırsızı' şarkısıyla coştukça coşan Evgar kendini tutamayıp masaya bile çıktı.

Ünlü ismin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Demet Evgar için sosyal medyada; 'çok doğal', 'ne güzel eğlenmiş', 'bayılıyorum bu kadına' gibi yorumlar yapıldı.