Demet Evgar'ın oryantal dansı geceye damga vurdu! Kendini tutamayıp coştukça coştu

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Demet Evgar'ın oryantal dansı geceye damga vurdu! Kendini tutamayıp coştukça coştu

Her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Bahar dizisi dün akşam 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi ekibi finali kutlarken dizide Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, geceye dans performansı ile damga vurdu.

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi 48. bölümüyle final yaptı. Sezonun yorgunluğunu dizi ekibi kendi aralarında organize ettikleri bir gece ile kutladı.

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DEMET EVGAR COŞTUKÇA COŞTU

Ekibin eğlence gecesine Demet Evgar'ın dans performansı damga vurdu. Bülent Ersoy'un 'Ümit Hırsızı' şarkısıyla coştukça coşan Evgar kendini tutamayıp masaya bile çıktı.

Ünlü ismin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Demet Evgar için sosyal medyada; 'çok doğal', 'ne güzel eğlenmiş', 'bayılıyorum bu kadına' gibi yorumlar yapıldı.

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