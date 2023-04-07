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Oğuzhan Koç'u sinirlendiren alyans sorusu

2022 yılının ağustos ayında ünlü oyuncu Demet Özdemir ile hayatını birleştiren şarkıcı Oğuzhan Koç, yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kendisine yöneltilen alyans sorularına tepki gösteren Oğuzhan Koç kısa yanıtlar verdi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:54
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Demet Özdemir ile olan evliliğinde kriz yaşayan Oğuzhan Koç, alyans sorusuna tepki gösterdi

Oğuzhan Koç'u sinirlendiren alyans sorusu
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Oğuzhan Koç, son dönemlerde ayrılık iddiaları ile gündeme gelmeye başladı. Şimdiye kadar özel hayatıyla ilgili konuşmayı tercih etmese de bir şekilde yaşadığı ilişkiler ile gündeme gelen Koç, bu kez de eşi Demet Özdemir ile boşanma aşaması olduğuna yönelik ortaya atılan iddialar ile dikkatleri üzerine çekti.

2021 yılının sonunda ayrılan, 2022 yılının başında ise ilişkilerine bir şans daha vererek tekrar bir araya gelen Koç- Özdemir ikilisi, ağustos ayında görkemli bir tören ile nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz yazı lüks bir teknede geçiren ikili oldukça yakıştırılırken 7 aylık evlilikte birtakım krizlerin yaşanmaya başlandığı ileri sürüldü. 

Hem Özdemir’in hem de Koç’un evlilik yüzüklerini çıkardıkları gözlerden kaçmazken ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensupları ile ayak üst sohbet eden Koç, alyans sorusunun gelmesine oldukça sinirlendi.

ALYANS SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı oyuncu İbrahim Büyükak ile bir mekandan çıkarken görüntülenen Oğuzhan Koç, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.

Koç’un parmağında alyansını göremeyen basın mensupları, ayrılık iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Ünlü şarkıcı, gelen bu soru ile oldukça gerildi.

“HİÇBİR ZAMAN DA TAKMADIM"

Boşanma iddiaları gündemde yer almaya devam ederken alyans da takmıyor olması ile iddiaları kuvvetlendiren Koç, basın mensuplarının sorusu karşısında oldukça gerildi. Koç, niçin alyans takmadığını şu şekilde açıkladı: “Zaten yüzük takan birisi değildim. Hiçbir zaman da takmadım. Benim yüzük ile aram yok. Özel hayatım ile ilgili daha önce konuştum mu? Yine konuşmayacağım.”

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