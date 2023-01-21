Demet Özdemir'den Engin Akyürek açıklaması!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Kafa Dergisi'nin 100. sayısı için verilen davette görüntülendi.

Özdemir, yakında Engin Akyürek'le başrolünü paylaşacağı Adım Farah dizisinde hakkında konuştu.

"ENGİN AKYÜREK İLE YENİ TANIŞIYORUZ"

Demet Özdemir, "Çok az kaldı. Birçok karakteri canlandıracağım. Engin Akyürek ile yeni tanışıyoruz. Daha beş gün oldu ama çok beğendiğim bir oyuncuydu zaten kendisi” dedi.

"SESİM KISIK"

Sesi kısık olan Demet Özdemir, "Setten geliyorum. Sesim kısık, dramatik bir sahne çektik" diye konuştu.

