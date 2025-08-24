Demet Özdemir’den Eşref Rüya müjdesi: Çok büyük ters köşeler var!

Katıldığı davette muhabirlerin Eşref Rüya ile ilgili soruları üzerine güzel oyuncu, "Bana hiç bilgi vermiyorlar. Anlatırım diye korkuyorlar herhalde" esprisi yaptıktan sonra bombayı patlattı: "Güzel sürprizler var. Çok büyük ters köşeler var. Seyircinin çok şaşıracağını düşünüyorum."

Önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan Eşref Rüya'da canlandırdığı şarkıcı Nisan karakteriyle kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Demet Özdemir, her açıklamasında Eşref Rüya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

Dizinin başarısının tadını çıkaran ve katıldığı etkinliklerde fit görüntüsüyle hayranlarını mest eden oyuncu için sanal medyada "Demet yeni sezona hazır", "Sezona fit girecek" yorumları yapılıyor.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu ikinci sezonuna hazırlanırken tekrar bölümleriyle pazartesiden itibaren hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelecek.