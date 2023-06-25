Demet Özdemir'in bornozlu pozları sosyal medyayı alevlendirdi

Geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla birlikte tatile giden Demet Özdemir, tatilden sık sık bikinili karelerini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Şimdilerde Yunan adaların da tatilde olan Özdemir'den yeni kareler geldi

Demet Özdemir'in bornozlu pozları sosyal medyayı alevlendirdi

Editör: Osmancan EROK

Özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Adım Farah' dizisinin sezon finali yapmasıyla ise geçtiğimiz günlerde sezonu açarak yazı getirmişti.

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Geçen günlerde leopar desenli bikinisiyle havuzda poz veren ünlü isim, kısa sürede 166 bin beğeniye ulaştı.

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Şimdiler de Yunan Adalarında olan Özdemir, bu defa bornozlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Mavi kalp emojisiyle yayınladığı gönderisine, hayranlarından; "Her gün daha da güzelleşiyorsun", "Tüm medyayı kalbinden vurdun şu anda" ve "Ateş gibi yaktın geçtin maşallah" gibi yorumlar alan Özdemir'e, bir mesaj da Umut Evirgen'den geldi.

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Yaşanan boşanma sürecinin ardından Demet Özdemir ise arkadaşlarıyla birlikte soluğu tatilde alarak kafa dağıtmayı tercih ediyor.

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