Demet Sağıroğlu Elton John’dan bakın ne istedi

Demet Sağıroğlu ‘Kuliste Röveşata’nın yeni bölüm konuğu oldu. Sağıroğlu “Arka vokal olsan kimin arka vokali olurdun?” sorusuna bakın ne cevap verdi.

Demet Sağıroğlu Elton John’dan bakın ne istedi

Zorlu PSM’nin sahne arkasında doyasıya muhabbetle eğlenceli dakikaların yaşandığı ‘Kuliste Röveşata’ programının yeni bölümü, Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlandı. Editörlüğünü Kutsal Motor ekibinin yapıp Zeynep Ocak’ın sunduğu ‘Kuliste Röveşata’nın yeni bölüm konuğu ise Demet Sağıroğlu oldu.

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“BUNALIMDAYKEN SOSYALLEŞEN BİRİ DEĞİLİM!”

Demet Sağıroğlu, Zeynep Ocak’ın “Bunalımını nasıl atlatırsın?” sorusuna “Çok ağlarım, bir şeyler yazarım, kimseyi aramam, telefonlara da çıkmam, dizi-film de izlemeden atlatana kadar tek başıma geçiririm. Atlattıktan sonra da bu konuların bende bittiğini kendime hatırlatırım, eskiden de bu konuların olduğunu, bu meselelerden nasıl çıktığımı anımsayıp kendimi motive ederim.” yanıtıyla samimi paylaşımlarda bulundu.

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“ELTON JOHN’UN ARKA VOKALİ OLMAK İSTERDİM”

Zeynep Ocak’ın “Eğer bir gün arka vokal olsaydın hangi sanatçının arka vokali olurdun?” sorusuna duraksamadan “Elton John” yanıtını veren Demet Sağıroğlu, programın sonundaki sevilen performans bölümünde Zeynep Ocak’ın ses ve kulak performansını ölçmek için ritim çalışması gerçekleştirdi.

Eğlenceli anların yaşandığı hızlı şan çalışmasının ardından Sağıroğlu’nun “Gönlünce Yaşa” şarkısını birlikte söyleyen Demet Sağıroğlu ve Zeynep Ocak, Kuliste Röveşata programın yeni bölümüne damgasını vurdu.

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