Demet Şener oğlunu öpücüklerle uğurladı

Güzel manken Demet Şener, şu sıralar tatlı bir sevinç yaşıyor. Başarılı ismin oğlu Ömer Kutluay, basketbolda babası İbrahim Kutlay gibi kendisini kanıtladı ve Real Madrid'e transfer oldu.

Demet Şener ise oğlunu kampa uğurlarken, duygu dolu bir mesaj yayınladı.

Başarılı isim oğluyla paylaştığı kareye, "Bol bol sarıldım, öptüm kokladım. Allah'a emanet ol oğlum. En kısa zamanda geleceğim yanına. Çok çok seviyorum" notunu düştü.

Başarılı mankenin karelerine hayranlarından da "Allah kavuştursun" yorumları peş peşe geldi.



