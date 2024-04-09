Demet Şener’den eski eşi Kutluay’a ‘yardım defilesi’

Kaynak: Patronlar Dünyası
Demet Şener’den eski eşi Kutluay’a ‘yardım defilesi’
Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’ın “Ekonomik durumum kötüye gidiyor. Oğlum Real Madrid'de oynuyor, ne nafakası” diyerek nafaka iptal davası açması üzerine kendisi ile dalga geçerek, “Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim” dedi.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski eşi ünlü manken Demet Şener nafaka tartışmaları ile magazin gündemine oturdu. İbrahim Kutluay aylık olarak ödediği 59 bin liralık davanın iptali için dava açtı. Bu durumu da ekonomik durumunun kötüye gitmesine bağladı.

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Kutluay’ın avukatı Salim Baki konu hakkında yaptığı açıklamada, çiftin ortak çocukları Ömer Kutluay’ın transfer olduğu Real Madrid’de tüm masraflarının karşılandığını ve kendisini idame ettirebildiğini ifade ederek, “Ömer'in transfer olduğu kulüp tarafından tüm masrafları karşılanmaktadır. Ayrıca aktif iş hayatı olduğu için kendi hayatını idame ettirecek olanaklara sahiptir.

Müvekkilim, tüm sağlık harcamalarını da karşılamaktadır. Çocuğun artık kendi gelirinin de bulunduğu göz önüne alınırsa, annesinin müvekkilden alacağı bir nafakaya ihtiyacı kalmamıştır" dedi.

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“DEFİLE DÜZENELEYECEĞİM”

Bu gelişmeler üzerine Demet Şener ise sessiz kalmadı ve Kutluay ile dalga geçerek, “Zor durumda olmasına üzüldüm, bir yardım defilesi düzenlemeyi düşünüyorum” dedi ve oğulları Ömer’in kulüpten para almadığını belirtti.

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