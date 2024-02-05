Demir çelik devi konkordato istedi. İflasın eşiğine geldi

1.3 milyar lira borcu olan şirketin faaliyetlerinin denetimi için 3 kişilik komiser heyeti atanmasına karar verildi.

Güney Çelik’in 550 çalışanı alamadıkları ücretler sebebiyle eylem yapmıştı.

DAVAYI ALACAKLISI AÇTI

Güney Çelik’ten alacaklı olan bir lojistik şirketi, konkordato talebi ile İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu.

Lojistik şirketinin avukatı Enes Yarar’ın imzasını taşıyan dava dilekçesinde, ortaklar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle borçlu şirketin iflasa sürüklendiği belirtildi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2 Şubat’ta ara kararını açıkladı. Mahkemeden çıkan kararda şirket lehine geçici mühlet kararına hükmetti. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de Prof. Dr. Mert Erer, Dr. Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu ve Mali Müşavir Şükrü Savaş’tan oluşan komiser heyeti görevlendirdi.

ÜRETİME YENİDEN BAŞLADI

Mahkemenin kararı ile beraber, bir süredir üretimin durduğu fabrikada faaliyete tekrardan başlandı. 1992’den bu yana faaliyette olan Güney Çelik, İSO 500 listesine 2021’de 314’üncü sırada yer almıştı.