'Demir Ciğerli' adam 78 yaşında öldü

Demir akciğerde en uzun süre yaşayan kişi olarak adını Guinness Dünya Rekorları'na yazdıran ve daha çok Tiktok adlı sosyal medya hesabının adı olan "Polio Paul" diye tanınan Paul Alexander, henüz 6 yaşında 8 yaşında iken çocuk felcine yakalandı. Vücudunun neredeyse tamamı felç olan Alexander o günden sonra sadece başını, ağzını ve boynunu hareket ettirebiliyordu. Tıp dünyasında "Demir Akciğer" denilen metal silindirk bir odaya konularak yaşaması sağlandı.

Her ne kadar 1950'lerde çocuk felci aşısı bulunmuş olsa da onun için artık olan olmuştu. Çocuk felci hastalığı Batı dünyasında tamamen ortadan kalksa da Alexander metal silindir içinde yaşamaya devam etmek zorunda kaldı.

Hayata dört elle sarılan Alexander içinde bulunduğu zor şartlara rağmen liseden mezun oldu; Güney Metodist Üniversitesi'ni bitirdi. Austin'deki Texas Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı. İki yıl sonra baroya kabul edildi ve onlarca yıl avukatlık yaptı.

Alexander, kendi kendine nefes almayı öğrendikten sonra günde birkaç saatliğine demir akciğerini bırakabiliyor ve insanlarla iletişim kurmak için plastik bir çubuk ve ona bağlı bir kalem kullanarak klavyeye dokunabiliyordu.

Tam 8 sene boyunca bir arkadaşına dikte ederek yazdığı hatıralarını Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung adıyla 2020 yıldında okuyucuların istifadesine sunmuştu.

Alexander, 11 Mart 2024'te 78 yaşında COVID-19'un neden olduğu enfeksiyondan öldü.