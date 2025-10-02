Demir kasayı keserek içini boşalttılar! Maskeli hırsızların planı bozuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Demir kasayı keserek içini boşalttılar! Maskeli hırsızların planı bozuldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir işyerine giren maskeli hırsızlar kasayı keserek içerisindeki paraları aldılar. Jandarma yapmış olduğu çalışma sonrası hırsızların 2’sini Adana’da yakalandı.

Olay, 23 Eylül'de Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine giren maskeli 4 şahıs, hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Çorum İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) dedektifleri, olayı aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İş yeri ve çevresindeki yüzlerce saatlik kamera kaydını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Yapılan araştırmada, zanlıların farklı illerde de benzer hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Yürütülen koordineli çalışma sonucunda şüphelilerin Adana'da olduğu tespit edildi.

Adana'da düzenlenen operasyonla, olaya karışan 2 şüpheli, suçta kullandıkları araç ve suç eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, "nitelikli yağma" ve "hırsızlık" suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma ekiplerinin olaya karışan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Demir kasayı keserek içini boşalttılar! Maskeli hırsızların planı bozuldu

Demir kasayı keserek içini boşalttılar! Maskeli hırsızların planı bozuldu

Son Haberler
Trump, Tylenol ve otizm arasında bağlantı iddia etti
Trump, Tylenol ve otizm arasında bağlantı iddia etti
İsrail'den dünya gündemini sarsacak Sumud filosu açıklaması!
İsrail'den dünya gündemini sarsacak Sumud filosu açıklaması!
Beşar Esad'a Moskova'da suikast iddiası!
Beşar Esad'a Moskova'da suikast iddiası!
Victor Osimhen transferinde usulsüzlük! Başkan mahkemeye çıktı
Victor Osimhen transferinde usulsüzlük! Başkan mahkemeye çıktı
Cani adam Sidar’ı av bıçağıyla öldürmüştü! Mahkeme en ağır cezayı verdi
Cani adam Sidar’ı av bıçağıyla öldürmüştü! Mahkeme en ağır cezayı verdi