Demir korkuluklara çarptı: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Demir korkuluklara çarptı: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Samsun’da bir sürücü idaresindeki otomobilin hâkimiyetini kaybederek demir korkuluklara çarptı. Kaza sonrası sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Akman idaresindeki 55 ABF 454 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki demir korkuluklara çarpıp ters dönüp yola doğru sürüklendi.

Demir korkuluklara çarptı: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kazada araç sürücüsü Doğukan Akman ile yanında bulunan Türkay Ünveren yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demir korkuluklara çarptı: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Demir korkuluklara çarptı: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Demir korkuluklara çarptı: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Demir korkuluklara çarptı: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Demir korkuluklara çarptı: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

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