Demir adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Demir isminin anlamını araştırıyor. Peki, Demir ne demek? Demir isminin anlamı nedir?

DEMİR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Demir ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).

- Çıpa.

- Güçlü, kuvvetli, sert.

- Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.

DEMİR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Demir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Demir ismini koymak caizdir.