Demir yollarında elektrikli hat uzunluğu 7 bin 142 kilometreye ulaştı

Elektrikli hat uzunluğu 7 bin 142 kilometreye ulaştı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, demir yollarındaki mevcut hatların elektrikli hale getirilmesinin ekonomik ve stratejik önemine dikkat çekti. Türkiye genelinde artan yolcu ve yük taşımacılığı talebini karşılamak, işletmeciliği daha ekonomik ve modern hale getirmek için projelerin durmaksızın hazırlandığını ve yapımlarının sürdüğünü ifade etti. Elektrikli lokomotiflerin maliyetinin, dizel lokomotiflerin maliyetinin yüzde 33'üne denk geldiğini vurguladı.

Uraloğlu, bir elektrikli lokomotifin çekiş gücünün iki dizel lokomotife eşit olduğunu belirterek, "Bu sayede daha az lokomotifle daha fazla yük daha kısa sürede taşınabiliyor, böylece hat kapasitesi ve kabiliyeti artıyor." dedi.

Elektrikli lokomotiflerin işletme ve bakım kolaylığı sağladığını belirten Uraloğlu, "Bakım maliyetleri ve ucuzluk dışında, doğal yaşama ve çevreye olan hassasiyetimizle Türkiye'nin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda kendi demir yolu ekosistemimizi oluşturma yolunda önemli mesafe katettik. Yüksek hızlı ve hızlı demir yolu inşaatında önemli işlere imza attık. Milli elektrikli lokomotif, hızlı tren, elektrikli setler ve vagonlarımızın tasarımından üretimine kadar ileri teknoloji kullanıyoruz ve milli imkanlarla üretim yapıyoruz." dedi.

Uraloğlu, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi çalışmalarının daha çevreci ve ekonomik ulaşım imkanı sağladığını belirterek, "Demir yollarında elektrifikasyon sistemlerini yaygınlaştırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltıyoruz. 2002'de 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğu yüzde 237 artışla 7 bin 142 kilometreye ulaştı. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın 993 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Malatya-Elazığ, Karaman-Ulukışla, Alayunt-Afyon-Konya, Köseköy-Gebze, Torbalı-Ödemiş hatlarımızda çalışmalarımızı tamamladık. 2 bin 926 kilometrelik kesim için ise proje ve ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Mevcut ve yapımı devam eden projelerimizle orta vadede elektrikli hat oranımızı yüzde 90'a yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.