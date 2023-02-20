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Adana Demirspor'da flaş ayrılık kararı. Sözleşmeleri feshedilecek

Adana Demirspor, Gökhan Töre ve Bjarnason ile yollarını ayıracak.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:53
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Demir'de Töre ve Bjarnason ayrılıyor

Adana Demirspor'da flaş ayrılık kararı. Sözleşmeleri feshedilecek
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Spor Toto Süper Lig'in dişli ekibi Adana Demirspor, Mert Çetin, Furkan Soyalp, Cherif Nidaye ve Morel transferlerinden sonra takım içinde de yapılanmaya başladı.

Adana Demirspor'da İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın, performansından memnun kalmadığı Gökhan Töre ve Birkir Bjarnason'la yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Töre, bu sezon 5 maçta oynarken, 2 asist yaptı.

34 yaşındaki İzlandalı ön libero Bjarnason ise 12 maçta ter döktü.

İki futbolcunun da sözleşmelerinin feshedileceği öğrenildi.

Gökhan Töre bu sezon 5 maçta 2 gol kaydederken, Bjarnason ise 12 maçta 1 asist yaptı.

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