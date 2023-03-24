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Demirel Erbakan Özal'ın berberi vekil olmaya hazırlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 20 yıllık berberi Mümtaz Aslan, AKP'den milletvekili aday adayı oldu. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve birçok siyasi kişileri tıraş eden Aslan "Berberlerin sorunlarını biliyorum" dedi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:49
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Demirel Erbakan Özal'ın berberi vekil olmaya hazırlanıyor

Demirel Erbakan Özal'ın berberi vekil olmaya hazırlanıyor
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İHA'nın haberine göre, TBMM’nin baş berberi Mümtaz Aslan, meslek hayatına 12 yaşında başladı. 23 yaşında iş yeri sahibi olan Aslan, 2003 yılında Meclis’te berber olarak çalışmaya başladı.

İlerleyen dönemlerde baş berber olarak görev yapan Aslan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve birçok siyasi kişileri tıraş etti. Meclis’teki görevinden istifa eden Aslan, uzun yıllar görev yaptığı AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

DEMİREL, ÖZAL VE ERBAKAN'I TIRAŞ ETTİ

Meclis’te çalıştığı sürede tıraş ettiği siyasi kişilerden bahseden Mümtaz Aslan, Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi birçok siyasi kişileri tıraş ettiğini belirterek, “Milletvekillerimi çok seviyorum, onlarda beni çok seviyor. Mesleğimi severek yapıyorum” dedi.

"SİYASETİN İÇİNDEYİM"

Berber esnafının çok sorunları olduğunu ifade eden Aslan, “Çırakların olsun, kalfaların olsun, iş yeri olan dükkan sahiplerinin gerçekten çok sorunları var. Ben bunların sorunlarının hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldiğim zaman en iyi şekilde çözüp, onlara yardımcı olacağım, en iyi şekilde onları temsil edeceğim” diye konuştu.

1984 yılında Refah Partisi’nde siyasete başladığını dile getiren Aslan, “Mahalle teşkilatlarından başlayarak sokak sokak çalışmalarımız oldu. Erbakan hocam bize ne görev verdiyse en iyi şekilde çalıştım. Milli görüşten yetişerek, siyasetin içinden geldik. Siyasi hayatım devam ediyor, siyaset bitmez. Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir. Halkın sorunlarıyla ilgilenmekte güzel bir şey. İnşallah vekil olursam onların sıkıntılarıyla da ilgileneceğim” ifadelerini kullandı.

"KARARIMI VERDİM"

İnsanlara yararlı olmak için, milletvekilli ve partide görev almak istediği belirten Aslan, “Kararımı verdim, büyüklerimizin olurlarını da aldım, halkımızdan istek var. Partimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben yararlı olacağım” dedi.

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