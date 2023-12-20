Demiri tavanda dövmeli atasözünün anlamı nedir?

Demiri tavanda dövmeli atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her iş ya da durum, zamanında yapıldığında önem taşır. Bir şeyin zamanı geçtikten sonra değerinin ya da öneminin anlaşılmasının hiçbir önemi yoktur.

Dolayısıyla zamanında yapılmayan herhangi bir şeyin vakti geçtikten sonra yapılması karşı tarafın şevkini kırar ve yapılmasının hiçbir önemi yoktur.

DEMİRİ TAVANDA DÖVMELİ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Doğum günüm geçtikten sonra gelmiş bana hediye veriyor ne anlamı var ki, demir tavanda dövmeli.

Evliliğimizin ilk yıllarında kayınvalidem bana kötü davranıyordu, şimdi çocuk oldu diye sürekli evime gelmeye çalışıyor. Bahane buluyorum gelmemesi için çünkü demir tavanda dövülmeli.