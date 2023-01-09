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Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bünyesinde Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:15
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bünyesinde Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83)'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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