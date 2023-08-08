Demirören Medya Grubu'nda 14 gazeteci işten çıkarıldı

Demirören Medya Grubu'na bağlı Posta ve Vatan gazetelerinin çeşitli departmanlarında çalışan 14 gazeteci işten çıkarıldı.

Demirören Medya Grubu'nda 14 gazeteci işten çıkarıldı

Demirören Medya Grubu içerisinde yapılan tenkisat çerçevesinde, Posta Gazetesi'nin internet platformundan 7 kişi işten çıkarıldı. Çıkarılanlardan birinin haber koordinatörü olduğu belirtildi. Öte yandan, Gazete Vatan'ın internet ekibinden 4 kişi, Fanatik.com.tr'den ise 3 kişinin işine son verildi. Çıkarılan personelin büyük bir kısmının uzun yıllardır Demirören Medya Grubu'nda görev yaptığı ifade edildi.

HÜRRİYET VE MİLLİYET'TE DE ÇIKARMALAR BAŞLAYABİLİR

Medyaradar'ın haberine göre, Demirören Medya Grubu'ndaki işten çıkarmaların artarak devam edebileceği konuşuluyor. Özellikle çalışanların zam beklentileri süregiderken, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin internet departmanlarında da benzer işten çıkarmaların gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

POSTA'NIN GECE EKİBİNİN TAMAMININ İŞİNE SON VERİLDİ

Demirören Medya Grubu, Posta gazetesinin internet sitesi Posta.com.tr'nin gece ekibinin tamamını işten çıkardı.

TAZMİNATLARI ESKİ MAAŞTAN ÖDENECEK

İşten çıkarılan gazetecilere tazminat ödeneceği ancak ödeme süreçlerinde eski maaşlara göre hesaplamaların yapılacağı belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Yapı Kredi'den emekliye 15 bin TL promosyon Güncel
Yapı Kredi'den emekliye 15 bin TL promosyon
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi Güncel
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi
Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Güncel
Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ikinci düğününü Didim'de yaptı Magazin
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ikinci düğününü Didim'de yaptı
Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı Güncel
Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı
'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı' Spor
'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı'
İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan insanların paralarını çaldı Güncel
İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan insanların paralarını çaldı