Demirören Medya Grubu'nda 14 gazeteci işten çıkarıldı

Demirören Medya Grubu içerisinde yapılan tenkisat çerçevesinde, Posta Gazetesi'nin internet platformundan 7 kişi işten çıkarıldı. Çıkarılanlardan birinin haber koordinatörü olduğu belirtildi. Öte yandan, Gazete Vatan'ın internet ekibinden 4 kişi, Fanatik.com.tr'den ise 3 kişinin işine son verildi. Çıkarılan personelin büyük bir kısmının uzun yıllardır Demirören Medya Grubu'nda görev yaptığı ifade edildi.

HÜRRİYET VE MİLLİYET'TE DE ÇIKARMALAR BAŞLAYABİLİR

Medyaradar'ın haberine göre, Demirören Medya Grubu'ndaki işten çıkarmaların artarak devam edebileceği konuşuluyor. Özellikle çalışanların zam beklentileri süregiderken, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin internet departmanlarında da benzer işten çıkarmaların gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

POSTA'NIN GECE EKİBİNİN TAMAMININ İŞİNE SON VERİLDİ

Demirören Medya Grubu, Posta gazetesinin internet sitesi Posta.com.tr'nin gece ekibinin tamamını işten çıkardı.

TAZMİNATLARI ESKİ MAAŞTAN ÖDENECEK

İşten çıkarılan gazetecilere tazminat ödeneceği ancak ödeme süreçlerinde eski maaşlara göre hesaplamaların yapılacağı belirtiliyor.