Demirören Netanyahu'nun konuşmasını eleştiren habere erişim engeli getirtti. CNN Türk dakikalarca canlı vermişti

İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz hafta ABD Kongresinde bir konuşma yaptı. Netanyahu Gazze’de 40 bin’e yakın sivilin hayatını kaybetmesine rağmen hiçbir sivilin hayatını kaybetmediğini öne sürmüştü.

Netanyahu’nun yaptığı konuşma ABD Kongresinde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Netanyahu’nun konuşması sırasında o sırada canlı yayında olan CNN Türk, konuşmayı dakikalarca anlık olarak çevirerek canlı bir şekilde yayınladı. Tepki toplayan bu hareket sonrasında Medyaradar yazarı Varol Ersoy, “CNN Türk, neden çocuk katilinin borazanı oldu?” başlıklı bir yazı yayımladı.

Ersoy’un yazısında Netanyahu’nun konuşmasını canlı olarak yayınlayan CNN Türk’e yönelik şu sözler sarf edildi:

“Netanyahu’nun konuşmasının önemli bir bölümünü canlı ve sesli olarak ekranlarına taşımakta sakınca görmedi.

Üstelik İsrail’in Filistinliler’e karşı terör suçu işlediğini iddia eden ve bu yüzden Yahudi lobisi tarafından istifa etmesi istenen CNN İnternational’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ted Turner’a rağmen…”

DEMİRÖREN’DEN ERİŞİM ENGELİ

Varol Ersoy’un söz konusu yazısı sonrasında Demirören Holding’in avukatları haber hakkında mahkemeye başvurdu ve erişim engeli istedi. Demirören Holding avukatları tarafından yapılan başvuru dilekçesinde kendilerinin itibarlarının bozulduğu, onur, şeref ve haysiyetlerinin ve bununla beraber aile ve iş hayatlarının da olumsuz etkilendiği belirtildi.

Ayrıca dilekçede “Gayriahlâki, asılsız, gerçek dışı, küçük düşürücü, karalayıcı ve iftira niteliğinde olduğu” ve Demirörenlerin toplum nezdinde sahip oldukları itibarlarının zedelendiği ve kendilerinin hak etmediği konuma düşürülmek istendiği öne sürüldü.