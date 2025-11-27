AİHM'nin verdiği kararın ardından tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş ile iglili yeni bir gelişme yaşandı. Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet savcısı, Selahattin Demirtaş'ın Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla ilgili esasa ilişkin mütalaasında Demirtaş'ın, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre istedi.

Hakim, beyanların alınmasının ardından sanığın mevcut halinin devamına ve sonraki celseye katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar verip duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

4 Kasım 2016 tarihinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş hakkında AİHM birden fazla kez hak ihlali kararı verdi. Son olarak verilen hak ihlali kararının ardından avukatları tarafından mahkemeye başvuru yapıldı. Gözler yakın zamanda Demirtaş'ın tahliye edilmesine çevrilmişti.

Öte yandan; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bugün yaptığı açıklamada "Bununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi’nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz" demişti.