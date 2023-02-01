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Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazanacak adayın tanımını yaptı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 00:45
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurttan kazanacak aday tanımı

Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt 6'lı masanın adayı kim olacak tartışmaları sürerken dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yapılan son açıklamalar ışığında 6'lı Masanın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağı konuşulurken Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Enginyurt, kazanacak adayın profilini çıkardığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kazanacak aday istiyoruz diyenler!

Bize yüz metreyi, on saniyenin altında koşacak adam değil.

Ayrıştırmayan, bölmeyen, hakaret etmeyen, kibirli olmayan, nefsini yenmiş, ÇALMAYACAK ÇALDIRMAYACAK. İkinci Erdoğan olmayacak.

M. KEMAL ATATÜRK yolunda, Çankaya da oturacak adam gerek.

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Vatandaş
1.02.2023 00:51
Şuraya yazıyorum : Erdoğan zaten aday olmayacak.Zamanında Özal’ın ya da Putin’in yaptığı gibi kukla Cumhurbaşkanı ilan edecek.Fonda kendi olacak. Böylelikle yargılanmaktan da kurtulacak.  
 
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