Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt 6'lı masanın adayı kim olacak tartışmaları sürerken dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yapılan son açıklamalar ışığında 6'lı Masanın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağı konuşulurken Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Enginyurt, kazanacak adayın profilini çıkardığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kazanacak aday istiyoruz diyenler!

Bize yüz metreyi, on saniyenin altında koşacak adam değil.

Ayrıştırmayan, bölmeyen, hakaret etmeyen, kibirli olmayan, nefsini yenmiş, ÇALMAYACAK ÇALDIRMAYACAK. İkinci Erdoğan olmayacak.

M. KEMAL ATATÜRK yolunda, Çankaya da oturacak adam gerek.