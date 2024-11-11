Demokrat Parti kongresiyle ilgili Cemal Enginyurt'tan tepki geldi!

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, hafta sonu yapılacak Demokrat Parti kongresinde görev almayacaklarını duyurdu.

Enginyurt yaptığı paylaşımla Salih Uzun'la kendisinin ortak tepkisini paylaştı.

Enginyurt daha önce Sözcü TV'de, "Bir sövmediğim Demokrat Parti kalmış" demişti.

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"TALEBİMİZ ISRARLA DİKKATE ALINMAMIŞTIR"

Enginyurt'un "Demokrat Parti 15. Olağan kongresiyle ilgili, İzmir Milletvekilimiz Sayın Salih Uzun'la ortak basın açıklamamız aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bilindiği (!) üzere; 2025 Mart ayına kadar yasal süresi olmasına rağmen, Demokrat Parti 17 Kasım 2024 tarihinde "apar topar' büyük kongreye götürülmektedir.

Anlaşılmaz bir “oldu bitti” ile alınan bu kongre kararı ne partimize fayda getirecek ne de merkez sağ siyasete umut olabilecektir. Açıktır ki camiamızın uzun süredir hasretle beklediği derlenip toparlanma ihtiyacına ve arayışına da denk düşmemektedir.

Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, bu sebeple de kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmemize rağmen, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır.

Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti'nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır.

Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir.

Sonuç itibariyle yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve

Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz.

Cemal Enginyurt Salih Uzun"