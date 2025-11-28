Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir’de gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Cumhur İttifakı’nı İmralı ile ittifaka mecbur bıraktığını söyledi.

'50+1 İMRALI İLE İTTİFAKA MECBUR BIRAKTI'

Uysal, "keyfi düzenin ortaya çıkardığı olumsuzlukların bedelini 86 milyonun ödediğini" belirterek, "Bugün bu bedellere hayat pahalılığı, enflasyon, çift haneli işsizlik, çift haneli faiz oranları, konkordatolar, iflaslar eklendi. Bunlara bir de İmralı sürecinin eklendiği kanaati içerisindeyiz. 2023 seçimleri öncesi Altılı Masa’nın altında HDP’yi, PKK’yı arayanların bugün hiçbir utanma duygusu içermeden, siyasi saiklerle, kısa vadeli şahsi önceliklerle iş birliği yolunda bir süreci işletmekten de imtina etmediklerini görüyoruz. Maalesef Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ortaya çıkardığı yüzde 50+1 dengesi bugün iktidarı, Cumhur İttifakı’nı, Sayın Erdoğan’ı ve Sayın Bahçeli’yi Öcalan üzerinden, terörist başı Öcalan üzerinden ittifak kurmaya mecburiyetinde bırakmıştır. Bu da bir nevi Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bir başka olumsuz sonucudur" diye konuştu.

'ABDULLAH ÖCALAN KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLAMAZ'

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın Kürtlerin temsilcisi olamayacağını vurgulayan Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de etnik bölücü siyasetin egemenlik sahasından Doğu ve Güneydoğu'daki Türk kökenli vatandaşlarımızı çıkarmamız gerekirken, PKK'yı ve PKK'nın lideri terörist başı Öcalan'ı Kürt vatandaşlarımızın tek ve meşru temsilcisi hâline getirmeyi çok büyük bir yanlış olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'de karşımızdaki sorunun adı sadece terör değildir. Sorun, terörü araç hâline getirmiş etnik bölücü siyasettir ve etnik bölücü siyasetin nihai programı hiçbir şekilde değişmez."

Türkiye'de yolsuzlukların bilinçli bir politikayla adeta sistematik hale getirildiği bu sürecin sonucunda Türkiye'de yoksulluğun derinleştiğini, kaynakların heba edildiini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tarihinde olmadığı kadar yolsuzluklar sistematik hale getirilmiştir. Sadece bir veriyi sizlerle paylaşsam, bütçenin 2024 yılında yüzde 62'si Kamu İhale Kanunu dışında keyfi olarak sarf edilmiştir. Yolsuzluklar, usulsüzlükler, öncelik sıralamalarının yanlış teşhis edilmesi dolayısıyla Türkiye kaynaklarını heba etmektedir. 23 yıldır öncelik sıralamalarının yanlış belirlenmesi dolayısıyla ve kötü niyetle, adeta bir kravatlı soyguna muhatap kılınarak Türkiye'nin kaynakları yağmalanmıştır.

Kirli kaynaklarla siyaseti finanse edenler, yolsuzluğun kitabını yazmış olanlar bugün CHP başta olmak üzere muhalefetin kimi belediyeleri üzerinden kamuoyunda sureti haktan görünerek yolsuzlukla mücadele ettiklerini bir büyük utanmazlık içerisinde iddia da edebilmektedirler. Biz Demokrat Parti olarak Türkiye'nin içine sıkışacağı şu parantezi de reddediyoruz; 'Bunlar gitsin, bunların yaptığı usulle biz yağmalayalım' anlayışını reddediyoruz. O nedenle, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte bir arınmayla beraber Türkiye'de ifade ettiğim gibi işleyen bir demokrasiyi kurmanın, işleyen bir hukuk düzenini kurmanın Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin en önemli teminatı olduğu kanaati içerisindeyim."