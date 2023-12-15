Demokrat Parti’den Saadet Partisine geçecek vekil belli oldu

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bitmez’in vefatından sonra, TBMM’de grubu düşen Saadet Partisi’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

Odatv’den Talha Özmen’nin haberine göre, Saadet-Gelecek Grubu’nun vekil transferi için Demokrat Parti’den bir vekil isteyecek.

NE DEDİYSEK O: DEMOKRAT PARTİ VEKİLİ SAADET ÇATISINDA

Odatv’nin edindiği bilgilere göre, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Saadet Partisi’ne katılacak.

Vekil transferinden sonra 20 milletvekiline ulaşacak olan Saadet Partisi, böylelikle mecliste yeniden grup olabilecek.

HASAN BİTMEZ “B PLANINI” İKİ AY ÖNCE KENDİSİ ANLATMIŞTI

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez yaklaşık iki ay önce katıldığı bir ilçe divan toplantısında olası bir grup düşmesi durumunda yapılacak hamleye dair ipuçları vermişti.

Toplantı sonrasında partililer, bir sohbet esnasında Bitmez’e “Olur da bir milletvekili parti değiştirir ve grup düşerse ne olacak?” sorusunu yöneltti.

Hasan Bitmez soru üzerine, “Bizim de bir B planımız var” cevabını vermişti.