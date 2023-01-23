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Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekildi

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi'nde görev yapan üç koruma polisi, “personel yetersizliği” gerekçe gösterilerek geri çekildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:54
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Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekildi

Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekildi
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T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, DP Genel Merkezi’nde görev yapan üç koruma polisi, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü tarafından personel yetersizliği gerekçe gösterilerek geri çekildi.

Parti koruması için Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan bir polis memuru görevlendirildi.

Aynı görevlinin, gün içinde yalnızca 5’er dakika hem Refah Partisi’ne hem de DP'ye baktığı iddia edildi.

"KORUMA POLİSLERİNİ ÇEKEREK BİZİ HEDEF Mİ GÖSTERİYORSUNUZ?"

DP Ankara İl Başkanı Delikanlı, “Genel Başkanımız ve yol arkadaşlarının korunmaya ihtiyacı yok” dedi. “Memleketin yanında, milletiyle bütünleşmiş, vatandaşıyla iç içe bir siyasi partiyiz” ifadesini kullanan Delikanlı, şunları söyledi:

“İktidar, bir yandan kutuplaştıran dil kullanıyor bir yandan da muhalifleri hedef gösteriyor.

Çekineceğimizi, korkacağımızı zannediyorlarsa bizim kapımız sonuna kadar açık.

Bu şekilde bir şeylere zemin hazırlanıyorsa bu bir güvenlik zafiyetidir.

Sloganımızı çaldınız, yetmedi şimdi de koruma polislerini çekerek bizi hedef mi gösteriyorsunuz?

Kendilerine güveniyorlarsa onlar AK Parti rozetini taksın, biz de Demokrat Parti rozetimizi takalım sokaklarda gezelim.

Kim rahatça gezecek görelim. İktidarı, kutuplaştıran dilden ve bizleri hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

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hoca kilikli cumhuriyet düşmanlarına
23.01.2023 13:29
Personel yetersiz değil  
 
cccc
23.01.2023 13:25
akp nin özel bakanından bu hareketler normal  
 
Mustafa bey
23.01.2023 13:24
Tüm bakan korumaları yeni eski cekilmeli yiyorsa disarda milletin içinde dolassinlar bakalım  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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