Demokratların adayı Harris ABD’de yasaklanmak üzere olan Tiktok’ta

Amerikan CNBC kanalının internet sitesine göre, Harris, TikTok'ta "@kamalaharris" kullanıcı adıyla bir hesap açtı ve platformda ilk videosunu paylaştı. Videoda Harris, "Son zamanlarda TikTok ana sayfamda videolarımın dolaştığını duydum. Bu yüzden platforma şahsen katılmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Harris'in TikTok'ta 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Biden, 21 Temmuz'da X sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, başkanlık yarışından çekildiğini ve Harris'i kendi yerine önerdiğini açıklamıştı.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump da TikTok'a katılmıştı. Başkanlığı döneminde TikTok'u ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalışmış olan Trump, Haziran ayında platforma giriş yaparak, "Burada olmak gurur verici" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Trump’ın TikTok hesabı açıldığı kısa süre içinde bir milyondan fazla takipçi kazandı.

YASAĞIN KAPILARI AÇILMIŞTI

ABD'deki Temsilciler Meclisi TikTok'a baskı yasasını geçirmek için 352'ye 65 oy vererek yasaya ilk onayı vermiş, yasa tasarısına göre Çinli ByteDance şirketine TikTok'u satması için 165 gün süre verilmişti.

Satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında TikTok yer alamayacak.