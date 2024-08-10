Demonstrasyon Projesi hayata geçiyor

Bu proje kapsamında, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılı sonunda 4 farklı lokasyonda kurulan aronya bahçelerine yenileri eklendi. Projenin son aşamalarında, Niğde merkeze bağlı Ballı köyünde yeni aronya bahçelerinin kurulumu gerçekleştirildi.

Proje sürecini yakından takip eden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Suat Elli ve teknik ekip, yeni kurulan aronya bahçelerinde incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Niğde'de katma değeri yüksek ürünler üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Baş, “Niğde’de çilekten sonra farklı ürün grupları ve katma değerli ürünler denemeye devam ediyoruz. Ballı köyümüzde aronya bahçeleri kurduk. Eylül ayı başında ise adaçayı, biberiye ve papatya gibi farklı bitkilerin dikimini gerçekleştireceğiz. İlimizin tarımına katkı sağlayan bu projelerin hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.