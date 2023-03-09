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Dendias: "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında oluşan olumlu atmosferin, ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirilmesini istediklerini söyledi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 22:28
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Dendias: "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı"

Dendias: ''Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı''
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Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Atina'da bir araya geldi.

Düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarındaki yakın iletişime işaret eden Dendias, "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı ve aramızda bir atmosfer oluştu." dedi.

Dendias, bu atmosferin siyasi seviyede korunup korunmayacağına ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak bunu ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirmeliyiz. Bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da olumlu etkisi olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Dendias, Kıbrıs sorununa çift taraflı kabul edilecek bir çözüm bulunması için temel parametrenin Türkiye'nin duruşu olduğunu savundu.

Kombas da GKRY'nin, iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon temelinde, siyasi eşitlikle, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bir çözümü amaçladığını, iki devletli çözümü kabul edemeyeceklerini söyledi.

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