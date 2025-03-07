Deneme testinde yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Deneme testinde yangın çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir makine üretim tesisinde kazanda yapılan test deneme sırasında yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangına fazla odun atılması sonucu çıktığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi İmalat 6. Sokak üzerindeki makine üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal kömürü üretimi için üretilen 7.5 tonluk kazana odun atılarak test denemesi yapıldı. İddiaya göre, fazla odun atılması sonrası yakılan ateş yangının büyümesine ve kontrolden çıkmasına sebep oldu.

Tekirdağ’da deneme testinde yangın çıktı

İş yeri çalışanlarının yangını kontrol altına alamaması ve dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi istendi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, tanker araçlı takviye ile müdahale ederek, yangını yaklaşık 2 saat sonra söndürdü.

Tekirdağ’da deneme testinde yangın çıktı

Olayla ilgili konuşan iş yeri yetkilisi Hakan Gürel, kazanı müşteriye teslim etmeden önce odunla deneme yaptıklarını ve bu sırada da çıkan yangını kontrol altına alamadıklarını ifade etti. Gürel, maddi kaybının yaklaşık 600 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Tekirdağ’da deneme testinde yangın çıktı

Tekirdağ’da deneme testinde yangın çıktı

Tekirdağ’da deneme testinde yangın çıktı

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