Denetim için giden mühendislere saldırı

Demirci kalfasının saldırısının ardından darp raporu alan 2 kişi şikayetçi oldu. Samsun İnşaat Mühendisleri Odası yönetimi saldırıya uğrayan meslektaşları için basın açıklaması yaptı.

Tekkeköy ilçesinde 6 Mart günü bir inşaatta yapılan denetimde, projeye aykırı işlem tespit eden mühendis A.S. ve yardımcı kontrol elemanı S.T., şantiyede çalışan demirci kalfasının saldırısına uğradı. Saldırının ardından darp raporu alan A.S. ve S.T., şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meslektaşlarına destek vermek amacıyla Samsun İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) önünde toplanan mühendisler, basın açıklaması yaptı.

İMO Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, yapı denetim mühendislerine yönelik saldırıların arttığını belirterek, "İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubemiz üyesi ve yapı denetim firması yetkilisi meslektaşımız şantiyede denetleme görevi sırasında saldırıya uğramıştır. Son dönemlerde şantiye sahalarında, yapı denetimi görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olayları çığ gibi büyümektedir. Odamız tarafından Uşak, Aydın, Adana, Denizli ve Tekirdağ'da yaşanan şiddet olaylarına karşı açıklamalar yapılmış, hukuki süreçlerde de meslektaşlarımızla dayanışma içinde olunmuştur. Ne yazık ki birkaç gün önce Tekkeköy ilçemizde, yapı denetim firmasında yardımcı kontrol mühendisi olarak görev yapan meslektaşımız ve firma yetkilisi inşaat mühendisi meslektaşımız denetim hizmetini yerine getirdiği esnada yapı denetim firma yetkilisi üyemiz denetimini yaptığı inşaatın demirci kalfası tarafından hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kalmıştır. Öncelikle İMO olarak meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" dedi.

BAKANLIK SESSİZ KALMAMALI

Yapı denetim mühendislerine yönelik saldırılara karşı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, "Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Tekirdağ'da levyeyle, Kuşadası'nda keserle, Adana'da silahla, Samsun'da yine demir parçasıyla saldırılar oldu. Bunun da sonu gelmeyecek gibi gözüküyor. Biz kamu görevi yapıyoruz. Samsun'da yapı denetim sistemi 32 milyon 350 bin metrekare inşaatı denetlemiş. 46 yapı denetim firmamız var. 7 tane laboratuvar firmamız var. 269 denetçi mühendisimiz var.

350 yardımcı kontrol personelimiz var. Bugüne kadar 32 milyon metrekare üzeri inşaatı denetlemiş, yüzünün akıyla çıkmışlar. Şimdi de sahada 8 bin 932 ruhsatlı işi aktif olarak denetliyorlar ve görevlerinin başındalar. Samsun'da 15 milyon metrekare de şu an aktif iş. Sadece kamu adına can ve mal güvenliğini teminen, denetim yapan meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı gerçekten kınıyorum. Biz sahipsiziz. Bunu görüyorum. Siz bir hastanede, bir doktora, bir hemşireye müdahale ettiğiniz zaman Bakanlıklar, Sağlık Bakanı hemen müdahil oluyor. Aile Bakanlığı her konuda müdahil oluyor. Fakat bizim yani sahada sadece can ve mal güvenini temin etmeye çalışan meslektaşlarımızın bu bir değil, iki değil, üç değil. Neden bakanlık bir ses çıkartmıyor? Bunu anlamış değilim. Bakın çok zor bir şey değil bu. Kanuna bir madde koyacaksınız. Biz bunu istiyoruz. Sektör olarak istiyoruz. Biz kamu adına denetim yapıyoruz" diye konuştu.