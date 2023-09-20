Denetim sırasında 'dur' ihtarına uymadı. Aracı park halinde bulundu

Olay, gece saatlerinde il merkezi Çorum-Samsun Karayolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma uygulama noktasında gerçekleştirilen denetim sırasında bir ticari taksi durdurulmak istendi.

'Dur' ihtarına uymayan şahıs, ticari taksiyi ekiplerin üzerine sürerek kaçtı.

Kaan şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ticari taksi, park halinde bulundu.

Cezai işlem başlatan ekipler, ticari taksiyi çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.

Öte yandan, park halinde bulunan ticari taksinin etrafında çok sayıda alkol şişesi bulundu.